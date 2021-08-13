У Кремлі назвали теми переговорів Меркель із Путіним
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У Кремлі підтвердили майбутню зустріч президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зустріч відбудеться 20 серпня в Москві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
"Планується обговорити стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях, а також розглянути низку актуальних міжнародних і регіональних питань", - зазначили в пресслужбі Путіна.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, представник уряду Німеччини заявив, що Меркель перед візитом в Україну відвідає РФ. Подробиці програми повідомлять на початку наступного тижня.