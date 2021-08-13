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У Кремлі назвали теми переговорів Меркель із Путіним

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У Кремлі назвали теми переговорів Меркель із Путіним
У Кремлі підтвердили майбутню зустріч президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зустріч відбудеться 20 серпня в Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

"Планується обговорити стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях, а також розглянути низку актуальних міжнародних і регіональних питань", - зазначили в пресслужбі Путіна.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, представник уряду Німеччини заявив, що Меркель перед візитом в Україну відвідає РФ. Подробиці програми повідомлять на початку наступного тижня.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным - Цензор.НЕТ 845
  • Підлога Маккартні
    Я так понимаю у них своя крымска платформа В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным - Цензор.НЕТ 8212
  • Mykola Vovk
    Основная тема это трудоустройство бабушки в газпром
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