Євросоюз має позбавити "Газпром" монополії на постачання газу зі сходу, - Галущенко

Метою "Північного потоку-2" є створення штучного дефіциту газу в Центральній і Східній Європі. "Газпром" потрібно позбавити такої можливості.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю польському виданню BiznesAlert, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щоб позбавити "Газпром" можливості створювати штучний дефіцит газу, Європа повинна домогтися скасування експортної монополії "Газпрому" і відкриття конкуренції за європейський ринок з боку інших постачальників зі сходу", - зазначив Галущенко.

За його словами, це складний і амбітний проєкт, який міг би реалізувати Євросоюз, як практично єдиний покупець газу, який експортує "Газпром".

"Тут дуже важлива роль Німеччини, а Польща і Україна могли б бути природними драйверами цього процесу", - сказав міністр.

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