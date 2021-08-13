РФ активно завозить в ОРДЛО пальне, бойові бронемашини та набої для снайперських гвинтівок, - розвідка
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Командування ЗС РФ нарощує бойові спроможності з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"З початку серпня цього року противник продовжує інтенсивне переміщення вантажів на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях.
Зокрема, з території Росії завезено близько однієї тисячі тон пального. Також нові партії озброєння і боєприпасів. Серед них — бойові броньовані машини та набої калібру 12,7 мм для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.
Для приховування постачання бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують як дороги, які проходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, так і обхідні шляхи", - відзначили в українській розвідці.