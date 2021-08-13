З початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режим припинення вогню, - Міноборони
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У районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби 13 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Станом на 12 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу, 12 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, український воїн дістав вогнепальне поранення.