Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий

Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського жителям ОРДЛО, які вважають себе росіянами, покинути окупований Донбас.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Останні висловлювання пана Зеленського із закликами до росіян їхати в Росію обурливі. Людина, яка прийшла на президентський пост під гаслами, до яких він, власне кажучи, вдавався у своїй творчій діяльності в серіалі "Слуга народу", - зазначив Лавров.

"Я б дуже порекомендував пану Зеленському переглянути серіал і все-таки згадати себе того, коли він ідеї свої викладав методом мистецтва. У нього виходило набагато краще", - додав міністр закордонних справ країни-агресора.

Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до жителів окупованого Донбасу, які вважають себе росіянами.

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"Я вважаю, для майбутнього своїх дітей і онуків - ти любиш Росію і вважаєш, що ти все життя перебував на території України, але "відчував, що це Росія" тощо, - якщо ти так відчуваєш, я вважаю, що така людина повинна зрозуміти, що заради своїх дітей і онуків вже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії", - сказав президент України.