Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Останні висловлювання пана Зеленського із закликами до росіян їхати в Росію обурливі. Людина, яка прийшла на президентський пост під гаслами, до яких він, власне кажучи, вдавався у своїй творчій діяльності в серіалі "Слуга народу", - зазначив Лавров.
"Я б дуже порекомендував пану Зеленському переглянути серіал і все-таки згадати себе того, коли він ідеї свої викладав методом мистецтва. У нього виходило набагато краще", - додав міністр закордонних справ країни-агресора.
Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до жителів окупованого Донбасу, які вважають себе росіянами.
"Я вважаю, для майбутнього своїх дітей і онуків - ти любиш Росію і вважаєш, що ти все життя перебував на території України, але "відчував, що це Росія" тощо, - якщо ти так відчуваєш, я вважаю, що така людина повинна зрозуміти, що заради своїх дітей і онуків вже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії", - сказав президент України.