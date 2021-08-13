Новини

У Нікополі почала працювати російська мережа супермаркетів Mere. У Павлограді очікують відкриття

16 200129
У Нікополі почала працювати російська мережа супермаркетів Mere. У Павлограді очікують відкриття
Російська мережа супермаркетів Mere відкрила свій перший магазин в Україні. Мережа вже запустилася в Нікополі (Дніпропетровська область).

У Нікополі Дніпропетровської області з'явився перший магазин мережі російських супермаркетів Mere, пише dnepr.info, передає Цензор.НЕТ.

"Mere - це європейська дочка російської мережі магазинів "Світлофор". Вона включає в себе понад 800 магазинів по всій Росії і за її межами.

По Україні планується відкриття 40 супермаркетів до кінця цього року. Зараз один почав функціонувати в Нікополі. У Павлограді в торговому центрі "Гулівер" також очікують відкриття. Про це прямо свідчить вивіска і підготовлене приміщення, яке оформлено в корпоративному стилі Mere. Підтвердили цей факт і "сусіди" дискаунтера по території.

Читайте також: Російська мережа супермаркетів Mere збирається розширюватися в Україні, - ексдиректор з розвитку Хоменко

Нові магазини будуть і надалі з'являтися по Дніпропетровській, а також Київській областях.

Тим часом ексдиректор з розвитку "Mere" в Україні заявив, що ніяких перешкод з боку української влади при відкритті магазинів вони не відчули. Хоча про плани російської мережі стало відомо ще в середині червня цього року. Тоді в РНБО виключили таку можливість, пообіцявши "застосовувати заходи" до міської влади, які будуть віддавати преференції бізнесу країни-агресора", - пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мережа російських супермаркетів планує відкрити в Україні 40 магазинів до кінця року. Данілов 15 червня заявив, що відкриття не буде. "Нехай у себе там, у них є де розвиватися, Хабаровськ ... нехай туди їдуть і розвивають дискаунтери ... Якщо міська влада даватиме преференції російському бізнесу, якщо йдеться про Миколаїв, то до мера і депутатів дуже швидко будуть застосовані (заходи. - Ред .), тому що без їх дозволу цього зробити не можна", - заявив Данілов. 18 червня секретар РНБО назвав спробу відкриття супермаркетів російської мережі операцією спецслужб РФ і заявив, що мережу магазинів збиралися використовувати під час виборчого процесу.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Как обычно у нас, поболтали, разговоры поразговаривали, на карман получили и сделали вид, что не заметили. А европейские торговые сети к нам не хотят зайти или у них со взятками местным царькам туговато?
  • Лариса fb3d953c
    А Зеленский считает нормальным хоронить каждый день убитых россиянами украинцев и торговать с агрессором, разрешать им бизнес в Украине? Ему пох украинцы? Он вменяемый или совсем конченый? Он где живет, в какой стране? Может на Луне?
  • Kolja Stambulskij
    позорище...спалить нах
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини