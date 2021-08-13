Кореспондентку BBC у Москві Рейнсфорд вишлють із РФ: Вона задала питання Лукашенку про його легітимність

Міністерство закордонних справ Росії відмовилося продовжити робочу візу московській кореспондентці британської телерадіомовної корпорації (BBC) Сарі Рейнсфорд. Вона повинна покинути країну до 31 серпня, коли закінчується термін її нинішньої візи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляє Bloomberg.

У МЗС Росії заявили, що це відповідь на дискримінацію російських ЗМІ владою Великої Британії і відмова видавати візи російським журналістам. Про кого саме йде мова, не уточнюється.

BBC і Сара Рейнсфорд поки не коментували заяву Міністерства закордонних справ Росії.

9 серпня Сара Рейнсфорд брала участь у великій пресконференції Лукашенка в Мінську. Коли вона запитала білоруського диктатора про британські санкції, він гнівно відповів їй: "Так вдавіться ви цими санкціями в Великій Британії" і назвав британців "американськими підлабузниками".

А на питання Рейнсфорд, чи не вважає Лукашенко, що після жорстоких репресій щодо мирних громадян він втратив легітимність, він відчитав британську журналістку і закликав до відповіді за всіх, хто "нудиться в тюрмах у "вашингтонських справі". Нагадування Рейнсфорд, що вона не американка, а з Великої Британії, буквально розлютило Лукашенка. "Ах, з Великої Британії? Ми вас не знали і знати не хочемо". Зал відреагував оплесками на слова Лукашенка. Після цього він заявив, що жодних тортур затриманих учасників протестів не було, що все це вигадки західних ЗМІ.

Сара Рейнсфорд почала працювати в Росії на початку двотисячних, вона була одним з перших іноземних кореспондентів, які приїхали в Беслан висвітлювати захоплення заручників у школі в вересні 2004 року. Після цього вона працювала в Стамбулі, Мадриді та Гавані.

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