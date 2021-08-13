ДТЕК звернувся в АМКУ для узгодження купівлі "Кіровоградобленерго"

Компанія "ДТЕК Мережі" звернулася до Антимонопольного комітету України для узгодження купівлі контрольного пакету акцій "Кіровоградобленерго".

Про це повідомляє видання "Економічна правда" з посиланням на повідомлення АМКУ. Про плани придбати контрольний пакет акцій "Кіровоградобленерго" ДТЕК повідомив ще в квітні 2021 року. "Основна мета компанії - підвищення надійності електропостачання, зниження рівня втрат і підвищення якості обслуговування клієнтів Кропивницького та Кіровоградської області. Ми плануємо реалізовувати комплексну програму модернізації існуючих активів, а також проводити системну автоматизацію і цифровізацію управління електричними мережами в ПрАТ "Кіровоградобленерго", - цитувала пресслужба слова генерального директора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха.

Зазначимо, що робота кожного обленерго - природної монополії на конкретній території - регулюється з боку НКРЕКП. Держава в особі НРКЕКП визначає як рівень доходів компаній так і їх витрати. Держава накладає на обленерго зобов'язання про безумовне надання доступу до мережевої інфраструктури будь-якому постачальнику електроенергії. У компанії підкреслили, що концентрація нових активів ДТЕК відповідає законодавству і праву клієнтів в ринковій можливості самим вибирати, у кого їм купувати електроенергію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2020 році компанія ДТЕК інвестувала в сталий розвиток 3 млрд грн.