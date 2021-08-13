Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Спорт-Експрес".
Позитивну пробу спортсмен здав ще до від'їзду в Токіо, на заключному зборі команди у Владивостоці.
Квартет російських тріатлоністів посів тільки 14-е місце. Найімовініше, тепер цей результат буде анульовано.
"Проба А показала наявність в крові атлета забороненого препарату - рекомбінантного еритропоетину, - підтвердила національна федерація тріатлону. - Уже за результатами першої проби атлет буде відсторонений від змагань. Буде проведено розслідування, зокрема щодо тренерів спортсмена".
Тепер Полянський має право розкрити пробу В і в разі, якщо аналіз підтвердиться, далі вже доводити свою невинність в Спортивному арбітражному суді. Але, з огляду на характер знайденого препарату (ЕПО - важкий допінг, який неможливо прийняти випадково), зробити це буде вкрай складно.