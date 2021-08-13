На боротьбу з COVID-19 уже витратили 29 млрд грн із передбачених на рік 36 млрд грн, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

За оперативними даними, за 7 місяців 2021 здійснені витрати на боротьбу з COVID-19 в розмірі 29 млрд грн.