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Росія дивиться на Білорусь як на своє, - Лукашенко

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Росія дивиться на Білорусь як на своє, - Лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про можливість початку Третьої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "президента" Білорусі.

За словами Лукашенка, в історії вже не раз було, коли на території сучасної Білорусі перетиналися інтереси великих світових гравців, результатом чого ставали війни.

"Якщо вони влізуть в Білорусь, то, природно, Росія дивиться на це як на своє. Тому що, не дай бог, впаде Білорусь - під Смоленськом стоятимуть ці ракети. Не там десь за Києвом і на Чорному морі, а під Смоленськом. І тут зіткнуться всі ось ці сили. Вони ж - американці, європейці -  погризлися не тільки з Росією, але і з китайцями. І я не хочу, щоб Білорусь стала полем битви, як це було завжди. Ми вже наїлися цього. Я анітрохи не драматизую ситуацію, але вона непроста", - сказав Лукашенко.

"Ви не думайте, що я спеціально нагнітаю обстановку, щоб розв'язати якусь війну. Те, що я говорю, що може спалахнути третя світова війна, це не жарт", - додав білоруський диктатор.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    И запах похожий. Ведь свое говно не воняет Россия смотрит на Беларусь как на свое, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6474
  • Борис Пилипенко
    где-то встречал. что замполит роты Лукашенко был уволен из СА с диагнозом мерцательная шизофрения. Похоже что диагноз был правильным.
  • Sergey Odeskiy
    Бульбофюрер таблетки забыл принять вот ему и мерещатся враги желающие напасть на его территорию и так уже управляемую из бункера злого карлика.
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