Популярний білоруський ресурс tyt.by визнано в суді екстремістським
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Видання Tut.By і його проєкт Zerkalo.io білоруський суд разом визнав "екстремістськими".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Zerkalo.io
Відповідне рішення прийняв суд Центрального району Мінська. Він розглянув позовну заяву від МВС Білорусі і визнав інформаційні матеріали порталу Tut.By, його соцмереж, а також ресурс Zerkalo.io, екстремістськими.
Крім інформаційної продукції порталів, екстремістськими також визнали логотипи Tut.By і Zerkalo.io.
Рішення суду означає, що поширення матеріалів зазначених ресурсів буде адміністративним порушенням.
У Zerkalo.io планують оскаржити рішення. Водночас, редакція видання розташована за кордоном.