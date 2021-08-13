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Популярний білоруський ресурс tyt.by визнано в суді екстремістським

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Популярний білоруський ресурс tyt.by визнано в суді екстремістським
Видання Tut.By і його проєкт Zerkalo.io білоруський суд разом визнав "екстремістськими".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Zerkalo.io

Відповідне рішення прийняв суд Центрального району Мінська. Він розглянув позовну заяву від МВС Білорусі і визнав інформаційні матеріали порталу Tut.By, його соцмереж, а також ресурс Zerkalo.io, екстремістськими.

Крім інформаційної продукції порталів, екстремістськими також визнали логотипи Tut.By і Zerkalo.io.

Рішення суду означає, що поширення матеріалів зазначених ресурсів буде адміністративним порушенням.

У Zerkalo.io планують оскаржити рішення. Водночас, редакція видання розташована  за кордоном.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Цивилизованный Мир зажрался, разжирел и обленился. Напоминает мне разнеженного квартирного кота, который уже не в состоянии ловить мышей, даже если будет подыхать с голодухи.
  • Maxim Ak-Murza
    Кто этот фашист,пособник немцев и экстремист?

    Популярный белорусский ресурс tyt.by признан в суде экстремистским - Цензор.НЕТ 1100
  • Старий грає
    21 сторіччя. Дегенерація людства посилюється.
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