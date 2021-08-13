Євросоюз виводить гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19 зі свого санкційного режиму

Європейська комісія уточнила інструкцію про гуманітарну допомогу щодо COVID-19 країнам і територіям, що перебувають під санкціями, зокрема з приводу тероризму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Санкції допомагають досягти ключових цілей ЄС, таких як збереження миру, зміцнення міжнародної безпеки, а також зміцнення та підтримка демократії, міжнародного права та прав людини. Вони націлені на тих, хто загрожує цим цінностям, і мінімізують будь-які несприятливі наслідки для цивільного населення", - сказано в комюніке Єврокомісії.

У новому розділі інструкції дається практичне керівництво про те, як дотримуватися санкції ЄС при наданні гуманітарної допомоги для боротьби з пандемією COVID-19.

Вона передбачає сприяння гуманітарним операторам на цих територіях, а також відповідні поставки обладнання та вантажів допомоги. Це доповнення ґрунтується на досвіді в Сирії, Ірані, Венесуелі і Нікарагуа.

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Наразі ЄС застосовує близько 40 різних санкційних режимів.