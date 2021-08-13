Мельник стверджує, що підписав дозволи шпигуну Устінову заднім числом, щоб його викрити

Голова ДФС Вадим Мельник стверджує, що він не допомагав російському шпигуну Устінову, а намагався його викрити.

Про це він заявив під час співбесіди на посаду голови Бюро економічної безпеки, відповідаючи на питання Тимофія Мілованова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жодних чином мені він (Устінов) не відомий, до цих пір навіть не знаю в обличчя. Для чого це розкручувалось – мені невідомо. Просто така медійна ситуація була, так треба було. Да, дійсно, я особисто брав участь в розробці операції по його затриманню. Тому певні документи підписувались. Це були макети документів, які виготовлялись з метою затримання. Завдяки саме моїм діям, особисто моїм діям по підготовці таких документів... він був затриманий", - запевнив Мельник.

Нагадаємо, 22 лютого СБУ заявила про викриття спільно з ДБР і Генпрокуратурою підполковника Головного оперативного управління податкової міліції, який незаконно копіював державні бази даних і передавав російським терористам.

Пізніше, як писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, викритому СБУ Устінову керівник Державної фіскальної служби Вадим Мельник вже після його затримання надав доступ до баз інформації про платників податків України та про стан виконання державного оборонного замовлення.

"Це новий шпигунський суперскандал, який вимагає негайних рішень керівництва країни і кадрової чистки керівництва Державної фіскальної служби", - написав він.

"За нашими даними, Устінов був затриманий ще 13 лютого. Важко навіть оцінити обсяг збитку, який він зумів завдати державі, адже він мав доступ до всіх баз платників податків, що становлять інтерес для противника. Річ у тім, що право на доступ до інформації Устинову підписував особисто начальник Державної фіскальної служби Вадим Мельник! Останній раз санкцію на надання доступу до інформації Устинову Мельник підписав... вже після арешту шпигуна", - наголосив Бутусов.

Так, 23 лютого Мельник підписав лист до Державної податкової служби про надання доступу до інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах податкової служби для того ж підполковника Устінова.

"Річ у тім, що, після ухвалення закону про ліквідацію податкової міліції, ДФС може отримувати інформацію з податкової служби тільки за особливим запитом. І тому дуже легко відстежити активність Устінова за останні місяці. Судячи з запиту, Устинов був найбільш довіреною особою Мельника. У цьому листі за № 1014 глава ДФС просить надати доступ чотирьом своїм співробітникам в базу даних, але перші три співробітники просять доступ кожен тільки до даних по одній людині, яких вони перевіряють. А ось Устинов просить дати доступ відразу до 39 людей одразу! Ось така особлива і важлива людина, по всій видимості, для Мельника, ні в чому йому не відмовить. "Горить" на роботі. і не виникає у Мельника питань, і все він підписав", - написав журналіст.

Бутусов зазначив, що підписав Мельник тому, що лист по Устінову направив начальник Головного оперативного управління податкової міліції Володимир Ткаченко.

"Ткаченко отримав призначення зовсім не випадково. Річ у тім, що Офіс Президента всі дії щодо ДФС погоджує з Андрієм Гмиріним, також колишнім податковим міліціонером, який зараз став радником глави ОП Андрія Єрмака і помічника президента Сергія Шефіра, регулярно з'являється на Банковій. А Гмирін і Ткаченко близько контактують", - писав Бутусов.