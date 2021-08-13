Учитель може сам собі збільшити зарплату на 20%, пройшовши сертифікацію, - Шкарлет

У концепцію зростання заробітних плат закладена можливість для вчителя заробити собі додатково 20% до заробітної плати за рахунок процедури сертифікації.

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави Міносвіти, цього року майже на 9% зросте зарплата вчителів.

"У нас на сьогодні тільки середня зарплата педагогів уже майже в 2,4 рази більше, ніж рівень мінімальної зарплати. Середня зарплата в освіті може зрівнятися з середньою зарплатою в економіці", - пояснив Шкарлет.

Крім того, міністр додав, що в концепцію зростання заробітних плат закладена можливість для вчителя заробити собі додатково 20% до заробітної плати за рахунок процедури сертифікації.

"Відчуваєш, що твої здатнібності набагато вищі, ніж, наприклад, у колеги - можеш пройти процедуру сертифікації. Наприклад, в 2019 році 705 вчителів успішно пройшли таку сертифікацію - їх подавалося близько 900. У 2020 році - пройшли сертифікацію 902 педагоги. На 2021 ще триває сертифікація, близько 1800 осіб попрямувало. Звичайно, їх подається не так багато, але з кожним роком кількість охочих зростає. Але ти сам собі можеш на 20% збільшити зарплату, це непогана сума", - додав Шкарлет.

Також читайте: Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх