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Учитель може сам собі збільшити зарплату на 20%, пройшовши сертифікацію, - Шкарлет

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Учитель може сам собі збільшити зарплату на 20%, пройшовши сертифікацію, - Шкарлет
У концепцію зростання заробітних плат закладена можливість для вчителя заробити собі додатково 20% до заробітної плати за рахунок процедури сертифікації.

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави Міносвіти, цього року майже на 9% зросте зарплата вчителів.

"У нас на сьогодні тільки середня зарплата педагогів уже майже в 2,4 рази більше, ніж рівень мінімальної зарплати. Середня зарплата в освіті може зрівнятися з середньою зарплатою в економіці", - пояснив Шкарлет.

Крім того, міністр додав, що в концепцію зростання заробітних плат закладена можливість для вчителя заробити собі додатково 20% до заробітної плати за рахунок процедури сертифікації.

"Відчуваєш, що твої здатнібності набагато вищі, ніж, наприклад, у колеги - можеш пройти процедуру сертифікації. Наприклад, в 2019 році 705 вчителів успішно пройшли таку сертифікацію - їх подавалося близько 900. У 2020 році - пройшли сертифікацію 902 педагоги. На 2021 ще триває сертифікація, близько 1800 осіб попрямувало. Звичайно, їх подається не так багато, але з кожним роком кількість охочих зростає. Але ти сам собі можеш на 20% збільшити зарплату, це непогана сума", - додав Шкарлет.

Також читайте: Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх

Топ коментарі

  • Dima qwe
    кха-кха... гривен!!! просто зюзя указ ещё не подписал шоб курс 1:1 назначили.... заклопотался
    главнокамандущий.... занят очень война знаете ли.....
  • Іван Дробот
    На що впливає сертифікація. На результативність праці вчителя? Навіть смішно...Вся система різних сертифікатів, дипломів і т.д. спрямованя на створення заробітку для людей, які до освіти не причетні, або причетні і паразитуютьна ній. Ця система шкідлива! Вчитель повинен іти на урок з власним багажем знань, і посмішкою. А не іти на урок "задовбаним" рекомендаціями, вимогами і інструкціями людей далеких від освіти. Роботу вчителя тепер зводять до збору різних "дипломів", сертифікатів і т. д. І вчителі тепер сміються: "Якби не діти то "папірців" можна б назбирати на любу категорію". ******* система атестації вчителів сприяє фінансуванню великої кількості "заробітчан від освіти". Дійсно накипіло....
  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    Интересно, а этот любитель переписывать чужие труды, сам бы прошел сертификацию?
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