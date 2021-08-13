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МЗС отримало ноту протесту від Грузії через тури з України в Абхазію: "Цим вже займаються відповідні органи"

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МЗС отримало ноту протесту від Грузії через тури з України в Абхазію: "Цим вже займаються відповідні органи"
Міністерство закордонних справ України отримало ноту протесту від Грузії. У Тбілісі незадоволені діяльністю української туристичної компанії, яка організовує тури в окуповану Абхазію.

Про це заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"МЗС підтверджує отримання ноти посольства Грузії в Україні щодо організації туристичною фірмою "Кулуар" турів до тимчасово окупованої території Грузії - Абхазії", - повідомив він.

Ніколенко зазначив, що Україна незмінно підтримує і поважає суверенітет та територіальну цілісність Грузії в міжнародно визнаних кордонах.

"Як країна, яка сама потерпає від агресії та тимчасової окупації Росією своїх територій, ми вважаємо таку діяльність фірми "Кулуар" абсолютно неприйнятною", - наголосив представник МЗС.

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Він додав, що питанням діяльності компанії "Кулуар" вже займаються відповідні органи державної влади, зокрема правоохоронці, задля "з’ясування усіх обставин та визначення можливих правових наслідків".

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Топ коментарі

  • Иван Иван 31509c93
    ахахаха.. + к рашкованским супермаркетам
  • Александр Лихошва
    Я думаю пора опять зеленскому спрашивать почему мы не в нато и не в Европе
  • rock-n-roll
    Без волшебного пенделя зелёная власть вообще не куёт, не мелет.
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