Розвідка попередила Байдена про спроби РФ вплинути на вибори в США в 2022 році, - CNN

Розвідслужби США під час регулярних брифінгів адміністрації для американського президента Джо Байдена вказали, що Росія продовжує робити спроби щодо впливу на вибори в Палату представників США в 2022 році.

Про це повідомляє телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Адміністрація Байдена заслуховує регулярні доповіді розвідки, які вказують на те, що спроби Росії вплинути на вибори в США еволюціонують, тривають", - повідомили CNN нинішні і колишні американські офіційні особи.

Відповідно до одного з джерел, доповіді стосуються, зокрема, "спроб посіяти дезінформацію в соцмережах". Телеканал стверджує, що "Москва зараз намагається використовувати у своїх цілях розбіжності всередині США щодо вакцин і масок".

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Крім того, за словами низки джерел, діяльність Росії стала "більш витонченою, ніж при спробах у 2016 році".

У Раді нацбезпеки США заявили CNN, що "гарантування безпеки виборів - це основа нашої демократії". "Ми постійно відстежуємо загрози, зокрема з боку іноземних сил, і спроби вплинути на наші демократичні процеси".

Російська сторона неодноразово відкидала звинувачення у спробах втручатися у внутрішні справи США.