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71-річного чоловіка на Хмельниччині засудили до трьох років умовно за незаконне отримання "карантинних" 8 тис. грн

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71-річного чоловіка на Хмельниччині засудили до трьох років умовно за незаконне отримання "карантинних" 8 тис. грн
Чоловік працював і отримував зарплату в повному обсязі, а значить, не мав права на допомогу. Але він однак подав заявку і забрав "карантинні" гроші.

Вирок виніс Нетішинський суд, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як сказано в рішенні суду, чоловік на підставі поданої електронної заявки незаконно отримав на свій банківський рахунок 8 тис. грн.

При цьому під час карантину і включення його населеного пункту в "червону" зону підсудний працював і отримував зарплату в повному обсязі - а значить, не мав права на допомогу.

Чоловік визнав свою провину, розкаявся і уклав угоду з прокурорами.

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Нагадаємо, право на грошову компенсацію від держави в розмірі 8 000 гривен мали ті підприємці і працівники, діяльність яких постраждала через запровадження в регіоні суворих обмежень "червоної зони" карантину. В Україні вже завершили виплати "карантинної" допомоги. У Мінсоцполітики відзвітували, що загальна сума виплат становить майже 3 мільярди гривень.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    71-летний мужчина (это уже выше среднестатистической жизни для мужчин в Украине))) вынужден работать (даже в карантин - это не упрек государству?
    а что решил "нажиться" - это некрасиво, жлобски... но 3 года???? итить колотить..круто!!!
    а тех, кто наё...государство на миллионы? тем что? места в парламенте, министерствах и ведомствах??? и талоны на молоко птичье ))))
  • dwt
    Борьба с коррупцией идет, пойман и осужден один из главных расхитителей бюджета.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Цікаво на скільки цього посадили?
    чоловік Венедіктової звільнився з поліції, отримав 750 тисяч і поновився на роботі
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