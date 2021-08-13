71-річного чоловіка на Хмельниччині засудили до трьох років умовно за незаконне отримання "карантинних" 8 тис. грн
Вирок виніс Нетішинський суд, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як сказано в рішенні суду, чоловік на підставі поданої електронної заявки незаконно отримав на свій банківський рахунок 8 тис. грн.
При цьому під час карантину і включення його населеного пункту в "червону" зону підсудний працював і отримував зарплату в повному обсязі - а значить, не мав права на допомогу.
Чоловік визнав свою провину, розкаявся і уклав угоду з прокурорами.
Нагадаємо, право на грошову компенсацію від держави в розмірі 8 000 гривен мали ті підприємці і працівники, діяльність яких постраждала через запровадження в регіоні суворих обмежень "червоної зони" карантину. В Україні вже завершили виплати "карантинної" допомоги. У Мінсоцполітики відзвітували, що загальна сума виплат становить майже 3 мільярди гривень.