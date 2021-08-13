"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка
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Сьогодні, в центрі Києва група молодиків намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона в греко-римській боротьбі, народного депутата Жана Беленюка, вигукуючи в його бік расистські гасла.
Про це сам Беленюк повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Кілька хвилин тому невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: "Чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "Вали до Африки!". Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але…
1. Мені цікаво, чи українець Я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?!
2. Наскільки Олімпійський чемпіон може безпечно почуватися в своїй Батьківщині і в рідному місті?!
3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!" - написав Беленюк.