Клітинна імунна відповідь після COVID-вакцини AstraZeneca втричі вища, ніж після Pfizer, - дослідження

Величина клітинної імунної відповіді через 1,5 місяці після однієї дози антикоронавірусної вакцини AstraZeneca у найстарших із щеплених втричі вища, ніж після дози Pfizer.

Такий результат отримали і опублікували в The Lancet вчені з Університету Бірмінгема, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Автори прагнули оцінити імунні відповіді після дози у найвразливішої за віком групи населення.

З кінця грудня 2020-го до початку весни 2021 року в Уест-Мідлендсі було набрано 165 осіб від 80 років і старше не з будинків для людей похилого віку, які не потребували особливого догляду. Середній вік – 84 роки. 76 осіб отримали "пфайзер", 89 – "астразенеку". Проби у них взяли через 5-6 тижнів після щеплення.

Антитільну відповідь до S-білку коронавірусу виявлено у 93% щеплених Pfizer і у 87% – AstraZeneca, причому рівні антитіл були ± зіставними.

Т-клітинні відповіді проти S-білку спостерігалися у 12% одержувачів Pfizer і 31% – AstraZeneca.

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Вчені відзначили, що важливість клітинного імунітету для захисту від SARS-CoV-2 поки "не ясна", як і "механізми, які привели до поліпшеного клітинної відповіді". Це може бути наслідком підсилюючого ефекту від аденовірусу шимпанзе, який використовується у вакцині AstrаZeneca.

Раніше було доведено дієвість клітинного імунітету проти грипу, і те ж саме може мати місце і з коронавірусом.

У публікації також зазначено, що вісім учасників стикалися з коронавірусом до дослідження. З них п'ятеро отримали Pfizer і троє – AstraZeneca. У цих вісьмох після дози вакцин рівні антитіл до S-білку по тесту Roche ELISA були в 691 разів (!) вище, ніж у щеплених дозою, які раніше не хворіли. Автори не вказують, які титри дала та чи інша вакцина.