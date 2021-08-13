Польща оголосила про початок четвертої хвилі COVID-19
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Кількість заражень на коронавірус щодня зростає на 20-30%.
Про це заявив прессекретар Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусєвич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".
За його словами, у Польщі вже є четверта хвиля коронавірусу.
Він вказав на те, що за останні тижні кількість заражень збільшується на близько 20-30% щотижня і додав, що ця тенденція утримається.
Також Войцєх Андрусєвич застеріг, що дані з доби 12 серпня, які є дещо меншими, не повинні заспокоювати. Він підкреслив, що впродовж наступних днів буде більше заражень.
За добу 12 серпня у Польщі підтверджено 196 випадків коронавірусу. Померло 6 заражених осіб, а видужало 186.