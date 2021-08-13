Порушення в підготовці до нового навчального року виявлено у 65% шкіл, - Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба провела інспекцію в 1791 школі на предмет готовності до нового навчального року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Так, порушення були виявлені в 1174 закладах загальної середньої освіти, тобто в 65%.

"Порушення, які були виявлені під час перевірок, в першу чергу стосуються стану обладнання і харчоблоків, де готуватиметься їжа для дітей. Серед найбільш поширених порушень: недостатня кількість кухонного та столового посуду, відсутність належних умов для миття рук на харчоблоках та в обідніх залах та ін", - говориться в повідомленні.

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При перевірці 28 закладів загальної середньої освіти Черкаської області, порушення виявлені у 22 з них. В Чернігівській області фахівці ДПСС брали участь у 169 комісійних перевірках закладів загальної середньої освіти. В семи закладах виявлено порушення, зокрема: недостатня кількість холодильного та технологічного обладнання; недостатня кількість столового та кухонного посуду, необхідність проведення капітального ремонту. В Києві в 11 закладах загальної середньої освіти протягом тривалого часу не вживаються заходи щодо приведення харчоблоків у відповідність (проведення ремонтних робіт із встановленням необхідного технологічного обладнання) в Оболонському районі таких 2 школи, Печерському - 1 школа, Подільському – 2 школи, Святошинському – 2 школи, Солом’янському – 3 школи, Шевченківському – 1 школа.

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