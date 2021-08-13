Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

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Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС
Від початку доби російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.

Біля Невельського окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь. Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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До операції Об'єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Так, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 11 гектарів території і передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А такий режим..
    Зе роками обсірав перемир'я Порошенка, під час яких ми відвойовували свою землю.
    Натомість підсунув нам фактично те саме під іншою назвою, ну і без просування вперед.
  • Дорогой Я
    Проф. Преображенский
    @prof_preobr
    ·
    9 ч
    Рослесхоз: в Якутии "имеется термоточка на площади 1,6 млн. гектаров".

    Поняли?
    Всякие "хлопки" и "подтопления" - вчерашний день.
    Запоминайте: нет никакого колоссального пожара, бушующего второй месяц.
    Пожары - это на Западе.
    А у нас - термоточка.
  • Шимус
    Вчера вечером в районе Саханки-Ленинского, российский наемник из так называемого "9 полка морской пехоты ДНР", слетевший с катушек от водки и жары, пострелял 4 человека. После того как его начали преследовать боевики, отбивался. Еще троих положил. Гранатами в братушков бросался. Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6932Проскакивала по горячему информация, что первыми под замес попали какие то "генералы" в количестве двух штук. Но потом по этому поводу включили режим тишины. Ждем развития событий Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6932
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