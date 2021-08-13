Ситуація з нелегалами на кордоні з Білоруссю стабілізувалася, - МВС Литви
Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Цей тиждень показує, що ситуація стабілізувалася, але ми не можемо розслаблятися і мусимо бути готовими до різних сценаріїв. Але я повинна сказати, що це рішення, яке було ухвалене 2 серпня, дійсно дало результати", – сказала Білотайте.
За її словами, за тиждень до Литви було дозволено в’їхати 200 нелегальним мігрантам, а з 2 серпня їхня кількість сягнула 1 340. Однак Білотайте зазначила, що деякі з них – це одні й ті ж люди.
"44 особи були допущені до Литви з гуманітарних причин", – додала вона.
Пропуск людей дозволений тільки на прикордонних пунктах пропуску, мігрантам заборонено перетинати кордон в інших місцях.
Новинна служба BNS, посилаючись на Державну прикордонну службу Литви, повідомила, що за останні 24 години литовські прикордонники на кордоні з Білоруссю відправили назад 19 мігрантів, двох прийняли з гуманітарних причин. Водночас для повернення мігрантів до Білорусі спеціальними засобами не користувалися.
Цього року понад 4 115 нелегальних мігрантів, переважно з Іраку, в’їхали до Литви через кордон з Білоруссю. Після того, як Литва почала повертати мігрантів до Білорусі, їх потік збільшився на кордоні з Латвією та Польщею.