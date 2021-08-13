17-річний юнак стріляв із пневматичної рушниці по дітях на Луганщині: поранення дістав 13-річний хлопчик

У м.Рубіжне (Луганщина) 17-річний юнак відкрив стрілянину з пневматичної рушниці по компанії підлітків. Поранення зазнав 13-річний хлопчик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вчора, 12 серпня, близько 23.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що 17-річний юнак поранив неповнолітнього.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що компанія підлітків гуляла поблизу одного з будинків на вул. Смирнова м. Рубіжне. У цей час 17-річний місцевий мешканець виніс з дому, попередньо, пневматичну рушницю та здійснив постріл у напрямку дітей, які від’їжджали на велосипедах, внаслідок чого 13-річний хлопець зазнав поранення.

Цей факт внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

Під час огляду пневматичної гвинтівки встановлено що вона зроблена самостійно з запчастин різних пневматичних гвинтівок калібру 4,5 мм, на частинах маркування та номери відсутні, вона вилучена та спрямована для проведення експертизи. Слідчі спільно з оперативниками встановлюють всі обставини події, свідків та мотиви, а також походження зброї.

На теперішній час вирішується питання про обрання запобіжного заходу 17-річному юнакові.

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