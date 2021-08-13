Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту за участю відомого українського спортсмена і народного депутата в центрі Києва.

"Сьогодні, 13 серпня, під час моніторингу мережі інтернет поліцейськими була виявлена публікація, в якій один з народних депутатів України повідомляє про інцидент, який стався з ним в центрі столиці. Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення перевірки їй буде дана правова кваліфікація.

Пізінше правохоронці дописали, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше, депутат Верховної Ради, перший заступник голови комітету молоді та спорту і золотий призер Олімпійських ігор в Токіо Жан Беленюк повідомив у фейсбуці, що невідомі молоді люди підійшли до нього в центрі Києва (Печерськ) і намагалися спровокувати конфлікт.

"Викрикуючи образливі речі типу: "Чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "Вали до Африки!" Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але…

1. Мені цікаво, чи українець Я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?!

2. Наскільки Олімпійський чемпіон може безпечно почуватися в своїй Батьківщині і в рідному місті?!

3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!" - написав Беленюк.

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