Лідерам українського експорту треба готуватися до кризових спадів, - Новак

Світова торгівля оговтується після коронакризи, такі ж тенденції спостерігаються й в Україні. Так, за 6 місяців цього року на третину зріс експорт вітчизняних товарів у порівнянні з цим же періодом 2020-го, його сума сягнула майже 30 млрд дол. Половина всього українського експорту – продовольча та металургійна сировина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як наголосив голова Комітету економістів України Андрій Новак, на наш сировинний експорт є сприятлива кон'юнктура.

"Але далі природні коливання цін опустить ціну, і не треба розраховувати, що, наприклад, весь наступний рік у нас буде сприятлива кон’юнктура на наш сировинний експорт", - заявив він.

Як зазначається у сюжеті, найбільша експортна позиція - зернові та олійні культури. Тендери на новий урожай пшениці вже оголосили Філіппіни, Японія, Алжир і Корея. Однак покупці стримані – вичікують дешевших цін.

Крім того, для українських виробників існують додаткові ризики. Насамперед – подорожчання газу, яке негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняної металургії.

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"У будь-якому разі українським виробникам, які лідирують в експорті, вже зараз радять готуватися до можливих кризових спадів", - наголошується у сюжеті.