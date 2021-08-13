Лідерам українського експорту треба готуватися до кризових спадів, - Новак
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як наголосив голова Комітету економістів України Андрій Новак, на наш сировинний експорт є сприятлива кон'юнктура.
"Але далі природні коливання цін опустить ціну, і не треба розраховувати, що, наприклад, весь наступний рік у нас буде сприятлива кон’юнктура на наш сировинний експорт", - заявив він.
Як зазначається у сюжеті, найбільша експортна позиція - зернові та олійні культури. Тендери на новий урожай пшениці вже оголосили Філіппіни, Японія, Алжир і Корея. Однак покупці стримані – вичікують дешевших цін.
Крім того, для українських виробників існують додаткові ризики. Насамперед – подорожчання газу, яке негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняної металургії.
"У будь-якому разі українським виробникам, які лідирують в експорті, вже зараз радять готуватися до можливих кризових спадів", - наголошується у сюжеті.