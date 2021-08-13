НАТО посилить підтримку афганського уряду, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в п'ятницю союзники з альянсу обговорювали на засіданні Північноатлантичної ради ситуацію в Афганістані.

"Ми продовжуємо оцінювати розвиток подій на місцях і перебуваємо в постійному контакті з афганською владою і іншим міжнародним співтовариством. Нашою метою залишається якомога сильніше підтримувати афганський уряд і сили безпеки", - йдеться в заяві генсека Північноатлантичного альянсу, поширеній в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"НАТО збереже свою дипломатичну присутність у Кабулі і продовжить адаптацію в міру необхідності", - повідомив Столтенберг.

Він зазначив, що для НАТО безпека власного персоналу понад усе.

"Союзники з НАТО глибоко занепокоєні високим рівнем насильства, викликаним наступом талібів (бойовиків забороненої в Росії терористичної організації "Талібан", - ред.), включно з нападами на мирних жителів, цілеспрямовані вбивства і повідомлення про інші серйозні порушення прав людини", - продовжив генсек.

За його словами, талібам "необхідно зрозуміти, що вони не будуть визнані міжнародною спільнотою, якщо захоплять країну силою".

"Ми як і раніше прихильні підтримці політичного вирішення конфлікту", - наголосив Столтенберг.

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