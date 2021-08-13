Відкрито набір кандидатів до конкурсної комісії з формування ВККСУ

Вища рада правосуддя відбирає членів комісії, яка проведе конкурс на посади Вищої кваліфікаційної комісії суддів за квотою Ради суддів України.

Про це повідомляє пресслужба ВРП, інформує Цензор.НЕТ.

Документи можна подати з 17 серпня по 2 вересня включно. Їх можна принести особисто за адресою вул. Липська, 18/5, м. Київ, до 17 години. Або відправити на електронну пошту [email protected] - в такому випадку документи мають бути відскановані окремими файлами у форматі pdf.

"Необхідні для участі в конкурсі документи, визначені пунктом 7 Положення, мають бути завірені кандидатом, представлені в повному обсязі та оформлені додатком до заяви кандидата", - зазначили в ВРП.

Після цього Рада суддів України подасть список запропонованих кандидатів до Вищої ради правосуддя і надішле відповідне рішення.

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