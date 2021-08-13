Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарного вантажу. ФОТО
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Сьогодні, 13 серпня, на окуповані РФ частини Донецької і Луганської областей України трьома вантажівками доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 56,6 тонн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції .
Зазначається, що гуманітарна допомога направлена від всіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Вантажівки пройшли в ОРДЛО через КПВВ "Новотроїцьке".