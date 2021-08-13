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Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарного вантажу. ФОТО

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Сьогодні, 13 серпня, на окуповані РФ частини Донецької і Луганської областей України трьома вантажівками доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 56,6 тонн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції .

Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарного вантажу 01

Зазначається, що гуманітарна допомога направлена ​​від всіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарного вантажу 02

Вантажівки пройшли в ОРДЛО через КПВВ "Новотроїцьке".

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Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарного вантажу 03

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Террористы благодарят вас за поддержку и говорят что благодаря вам они могут воевать и убивать людей вечно
  • Дмитро Гоголєв
    Если там российский мир и хорошо-чего туда все время помощь шлют,а не оттуда к нам,где плохо?
  • Роман Кокоровець
    а Червоний Хрест вже має допуск до катівень ? все піде на лікування підранків сепарні ...
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