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Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком

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Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком
Президент України Володимир Зеленський відреагував на прояв расистських випадів проти українського борця Жана Беленюка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Український гімн прозвучав на Олімпіаді в Токіо 2020 саме завдяки Жану Беленюку! Він - один із найбільш гідних синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 13 серпня в центрі Києва група молодиків намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона в греко-римській боротьбі, народного депутата Жана Беленюка, вигукуючи в його бік расистські гасла.

Нацполіція щодо цього факту заявила, що встановлює обставини інциденту. Пізніше в НПУ повідомили, що дану подію внесено в ЄРДР за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

Топ коментарі

  • Лариса fb3d953c
    Оно проснулось,заметило расистский выпад, а что наши спортсмены фоткаются с спортсменами агрессора оно не заметило, повылазило ему. А что агрессор в Украине свои магазины понастроил оно тоже не заметило, катаракта наверное на оба глаза. Ты торгуешь или воюешь, зеленая непонятка? Чего наши защитники погибают до сих пор каждый день, а тебе наплевать?
  • Andriy Kalnyshevsky
    Ты гля и бубося отдуплилась. А о погибших на фронте ниче не хочешь сказать?
  • Грышка Распутный 2
    Стесняюсь спросить: а как должна реагировать полиция на предательство при проведении операции по задержанию вагнеровцев ??? Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их, - Зеленский о расистском инциденте с Беленюком - Цензор.НЕТ 8921 Спрашиваю просто с интереса...
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