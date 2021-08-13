Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком

Президент України Володимир Зеленський відреагував на прояв расистських випадів проти українського борця Жана Беленюка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Український гімн прозвучав на Олімпіаді в Токіо 2020 саме завдяки Жану Беленюку! Він - один із найбільш гідних синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 13 серпня в центрі Києва група молодиків намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона в греко-римській боротьбі, народного депутата Жана Беленюка, вигукуючи в його бік расистські гасла.

Нацполіція щодо цього факту заявила, що встановлює обставини інциденту. Пізніше в НПУ повідомили, що дану подію внесено в ЄРДР за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.