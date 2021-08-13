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"Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію

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"Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію
Народний депутат і олімпійський чемпіон Жан Беленюк подякував людям, які підтримали його, і співробітникам Національної поліції, які оперативно відреагували на расистський інцидент.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Беленюк зазначив: "Дякую всім, хто пише слова підтримки, отримав сотні дзвінків, але вже нема сил щось коментувати. Зі мною все Ок !Хочу відпочити! Дні по прильоту з Токіо дійсно стали вкрай активними. Дякую міністру Денису Монастирському і представникам Національної поліції України за оперативну реакцію. Дав усі необхідні покази. Я люблю свою країну, вона мені дала все що маю і ніхто мене не змусить кудись поїхати, а неадеквати існують абсолютно скрізь! Просто інколи вони трапляються на нашому шляху".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 13 серпня в центрі Києва група молодиків намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона в греко-римській боротьбі, народного депутата Жана Беленюка, вигукуючи в його бік расистські гасла.

Нацполіція щодо цього факту заявила, що встановлює обставини інциденту. Пізніше в НПУ повідомили, що дану подію внесено в ЄРДР за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

Із заявами, що засуджують подібні випадки виступила політична партія "Слуга народу", а також президент України Володимир Зеленський.

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Топ коментарі

  • Шимус
    Шось я не вірю у історію Беленюка про начебто расистський напад у п'ятницю вдень посеред центру Київа. Щось від цього тхне кварталом та політтехнологіями. І партія Слуг зреагувало миттєво, менше ніж за годину після події,начебто сіділа та чекала, коли ж там нападуть. "Никто меня не заставит уехать", - Беленюк поблагодарил людей за поддержку после расистского инцидента, а Нацполицию за оперативную реакцию - Цензор.НЕТ 1373Якщо зараз піде розкачка чогось накшталт "Беленюк ливс метер", крики з усіх рупорів , переслідування та залучення Нацгвардіі і усього складу Київської поліції, то точно придумали. "Никто меня не заставит уехать", - Беленюк поблагодарил людей за поддержку после расистского инцидента, а Нацполицию за оперативную реакцию - Цензор.НЕТ 1373О, і Зеля зреагував у твіторі через 24 хвилини після Слуг. Блискавична реакція просто у п'ятницю ввечорі. То його тижнями знайти не можуть, а тут - кулею відреагував. Щось схоже вони усі разом сиділи та разом із Жаном і слугами писали сценарій расистського нападу "Никто меня не заставит уехать", - Беленюк поблагодарил людей за поддержку после расистского инцидента, а Нацполицию за оперативную реакцию - Цензор.НЕТ 8178
  • marusia klimova
    Жан, это неприлично хайпить на своем цвете кожи! В Украине это не катит. Сейчас ещё идиот зелёный с антисемитизмом выползет хрипеть. Задолбали мрази квартальные!
  • Maxim Ak-Murza
    В 2016 году обжимался с **********.
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