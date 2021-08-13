Ситуація навколо візового тендера Польщі шкодить її інтересам, - експерт

Ситуація навколо візового тендера Польщі, який оскаржили три з п'яти учасників, шкодить її інтересам.

Таку думку висловив голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко, коментуючи перемогу в конкурсі консорціуму за участю компанії з працевлаштування, інформує Цензор.НЕТ .

"Польща може і повинна вирішити ситуацію. Тому що якщо одна фірма з працевлаштування буде на привілейованому становищі, то рівень персоналу стане нижчим. Щодо кваліфікації, наприклад. І якщо Польща не бачить жодних загроз зараз, то це не означає, що їх не буде в майбутньому", - зазначив він.

Експерт вважає, що не варто чекати реакції української держави на можливі ризики за результатами тендеру. "Владі завжди були байдужі проблеми трудових мігрантів", - переконаний Жовніренко.

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Як повідомлялося, посольство Польщі 11 червня оголосило французько-польський консорціум TLScontact (група Teleperformance) - Personnel Service переможцем тендера з обслуговування польських консульств у 5 містах. Вартість контракту на три роки становитиме близько 34 млн євро. Три компанії з найменшими цінами відсіяли за формальними ознаками. Тендер оскаржено в Національній апеляційній палаті Польщі.

Personnel Service займається працевлаштуванням, що може розглядатися, як конфлікт інтересів.

Експерти вважають, що проблеми з видачею робочих віз до Польщі для українців можуть виникнути вже в листопаді через неготовність консорціуму-переможця.