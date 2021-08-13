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Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура

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Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура
У Київській області судитимуть 50-річного чоловіка, який самовільно зайняв земельну ділянку, що належить до земель історико-культурного призначення, обвинувальний акт направили до суду

Як передає Цензор.НЕТ, про це 13 серпня повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

"Навесні 2021 житель Володарської громади за допомогою сільськогосподарської техніки зорав самовільно зайняту земельну ділянку та засіяв її. На зазначеній землі був курган, який датовано III тис. до н.е. - I тис. н.е.", - зазначили в повідомленні.

У прокуратурі заявили, що фермеру за безповоротно втрачену культурну спадщину місцевого значення, яка перебуває під охороною держави, загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    От козел....
  • Вася Шевченко f77d76ba
    фермери бувають різними )))
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    В Україні до Дня Незалежності виростили "патріотичні" яблука (фото)

    Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1827

    Українські фермери продовжують тішити громадян своїми "мистецькими витворами" у процесі вирощення овочів та фруктів. Так, нещодавно на одній із ферм у Вінниці до Дня Незалежності підприємці виростили яблука із національним символом - Тризубом.

    МОЛОДЦІ !!!
  • Pavel Preobrazhenskiy
    верхний дерн повредил? Не уж то, аутентичность навсегда утрачена?))Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1905
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