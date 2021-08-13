Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про стан водних ресурсів України"

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 липня 2021 року "Про стан водних ресурсів України".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ глава держави підписав у п'ятницю, текст розміщено на сайті президента.

Серед іншого уряду України доручено створити міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України за участю представників Офісу президента, апарату РНБО, центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Крім того, планується прийняти закон "Про загальнонаціональну цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки (реєстраційний номер 5723).

МЗС, Мінфіну разом із Київською міською держадміністрацією за участю акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" доручено підготувати і направити офіційні звернення до уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва з метою прискорення укладення договору генерального підряду для реалізації проєкту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації".

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