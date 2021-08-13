2 воїнів поранено внаслідок ворожого обстрілу з мінометів і артилерії, - пресцентр ОС

13 серпня внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів зазнали поранень двоє українських військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні, 13 серпня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 і 82 мм. Внаслідок обстрілу зазнали поранень двоє військовослужбовців Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного воїна - середньої тяжкості, іншого - задовільний.

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У відповідь на обстріли українські військовослужбовці відкрили вогонь, припинивши дії ворога.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.