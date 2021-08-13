Під егідою Євросоюзу Україна відправляє військових в Боснію і Герцеговину

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про направлення національного персоналу для участі України в операції ЄС" Алтея

Як передає Цензор.НЕТ відповідний указ №358/2021 від 13 серпня опубліковано на сайті глави держави.

"Ураховуючи зобов'язання України як держави - члена Організації Об'єднаних Націй та партнера асоціації з ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, беручи до уваги Резолюцію Ради Безпеки ООН № 1551, схвалену одноголосно 9 липня 2004 року, яка привітала намір ЄС розпочати військову операцію у Боснії і Герцеговині, а також рішення Ради ЄС від 12 липня 2004 року про започаткування операції ЄС "Алтея" у Боснії і Герцеговині і Резолюцію Ради Безпеки ООН від 22 листопада 2004 року № 1575, діючи на підставі офіційного запрошення щодо участі в операції ЄС "Алтея" у Боснії і Герцеговині від імені Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки і Віце-президента Європейської Комісії, з урахуванням Угоди між Європейським Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського Союзу із врегулювання криз, ратифікованої Законом України від 6 березня 2008 року № 137-VI, ураховуючи, що участь України в операції ЄС "Алтея" сприятиме зміцненню асоційованого партнерства між Україною та ЄС, державами - членами ЄС, а також всебічному співробітництву з Боснією і Герцеговиною, що відповідає національним інтересам України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до Закону України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки" постановляю направити національний персонал (із числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України) загальною чисельністю до двох осіб для участі України в операції ЄС "Алтея" у Боснії і Герцеговині", - говориться в документі.

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