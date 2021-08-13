Головні новини 13 серпня: Расистський скандал з Беленюком, Меркель заїде до Путіна

До Беленюка на Печерську причепилися расисти, Меркель побуває у Путіна перед зустріччю із Зеленським, у Киви збираються конфіскувати 1,2 млн грн - головні новини України 13 серпня.

Расистський скандал з Беленюком

До народного депутата, олімпійського чемпіона Жана Беленюка на столичному Печерську підійшла група молодих людей. Вони вигукували щось про патріотизм і "чорну мавпу", а також радили йому "валити в Африку". До бійки справа не дійшла.

Беленюк вже дав свідчення Нацполіції - вона встановлює всі обставини інциденту. Розслідувати його вимагає партія "Слуга народу". Підтримку спортсмену висловив президент. "Ніхто мене не змусить виїхати", - заявив Беленюк.

Меркель заїде до Путіна

Перед візитом до Києва канцлерка Німеччини Ангела Меркель побуває в Москві. З президентом РФ Володимиром Путіним вона збирається обговорити "Північний потік-2", а також "стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях" і "низку актуальних міжнародних і регіональних питань".

У Киви відберуть 1,2 млн за жомову яму

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і постановив конфіскувати у народного депутата "ОПЗЖ" Іллі Киви 1,2 млн гривень, які той отримав від здачі в оренду жомової ями. Яма при цьому не належить Киві - він взагалі не має на неї прав.

Конкурс на голову БЕБ

Комісія цілий день проводила співбесіди з кандидатами на посаду голови Бюро економічної безпеки. За їх результатами з 12 претендентів залишилося троє - глава ДФС Вадим Мельник, член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі.

Керівництво державної зернової корпорації зловили на махінаціях на 57 млн ​​доларів

Обшуки у чиновників Державної продовольчо-зернової корпорації провели ще напередодні. А сьогодні її голова спробував залишити країну - але чиновника спіймали в Борисполі. Корпорація заявляє, що працює в штатному режимі і буде сприяти розслідуванню.

Магучіх викликали на розмову в Міноборони

"Килима там не було", - підкреслила заступниця міністра оборони Анна Маляр, яка проводила розмову. Вона зазначила, що спортсменка шкодує про використання її фотографії в антиукраїнській пропаганді.

Росія висилає кореспондентку ВВС, яка розлютила Лукашенка

Сара Рейнсфорд має залишити Москву до 31 серпня - росіяни не продовжили їй робочу візу. На нещодавній пресконференції вона запитала Лукашенка, чи не вважає той, що втратив після репресій стосовно мирних громадян легітимність.