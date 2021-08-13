Зеленський затвердив нову структуру Представництва президента в Криму

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до свого Указу від 17 жовтня 2019 року № 758 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ опубліковано на сайті президента.

Згідно з ним, пункт 6 статті 1 Указу президента від 17 жовтня 2019 року № 758 викладено в такій редакції: "6) розроблення стратегічних програмних документів з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території, відновлення порушених внаслідок окупації прав і свобод людини і громадянина, надання експертної, консультаційної, інформаційної та іншої підтримки реалізації проектів та заходів в рамках діяльності Кримської платформи, а також напрацювання пропозицій щодо концепції перехідного правосуддя, проведення нарад та консультацій з відповідних питань".

Крім того, передбачається в статті 2: у зміну пункту 1 затверджено структуру Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (додається); в пункті 2, згідно з яким гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим затверджена в кількості 35 штатних одиниць, цифри "35" замінено цифрами "45".

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Водночас стаття 3 викладена в такій редакції: "3. Визнати за доцільне тимчасове розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим для забезпечення оперативної взаємодії з центральними органами виконавчої влади, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, у місті Києві, а одного із заступників Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та окремих працівників Представництва - у місті Херсоні".

Кабінету Міністрів України доручено передбачити під час підготовки змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і розроблення проектів законів про Державний бюджет України на 2022 рік та наступні роки видатки на утримання Представництва Президента У в Автономній Республіці Крим з урахуванням змін в організації функціонування, визначених цим Указом.

Постійний Представник Президента України в АРК має забезпечити вирішення в установленому порядку питань, пов'язаних із затвердженням нової структури Представництва.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.