Колишньому послу Азербайджану Вагабзаде, який назвав росіян "свиньми", на 50 років заборонили в'їзд в РФ
Про це повідомила пресслужба російського МВС, інформує Цензор.НЕТ.
Заборону в МВС РФ назвали роботою "щодо обмеження в'їзду в країну іноземних громадян, які публічно висловлюють зневажливе ставлення до російської мови, жителів Росії і співвітчизників, які проживають за кордоном, а також в агресивній формі висловлюють образи на їхню адресу".
Нагадаємо, 11 серпня Вагабзаде записав відеозвернення, в якому назвав росіян "свиньми, які смердять на весь світ" і пообіцяв подарувати російському політикові Володимиру Жириновському намордник.
МЗС Азербайджану не стало коментувати інцидент і зазначило, що пана Вагабзаде було звільнено з міністерства в 2016 році "за недоліки в діяльності", і він тепер не представляє ні міністерство, ні будь-який інший державний орган.
Раніше Вагабзаде був послом Азербайджану в Білорусі, Молдові та Пакистані.