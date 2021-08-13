Колишньому послу Азербайджану Вагабзаде, який назвав росіян "свиньми", на 50 років заборонили в'їзд в РФ

Міністерство внутрішніх справ Росії 12 серпня заборонило на 50 років в'їзд у країну колишньому послу Азербайджану Ісфандіяру Вагабзаде.

Про це повідомила пресслужба російського МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Заборону в МВС РФ назвали роботою "щодо обмеження в'їзду в країну іноземних громадян, які публічно висловлюють зневажливе ставлення до російської мови, жителів Росії і співвітчизників, які проживають за кордоном, а також в агресивній формі висловлюють образи на їхню адресу".

Нагадаємо, 11 серпня Вагабзаде записав відеозвернення, в якому назвав росіян "свиньми, які смердять на весь світ" і пообіцяв подарувати російському політикові Володимиру Жириновському намордник.

МЗС Азербайджану не стало коментувати інцидент і зазначило, що пана Вагабзаде було звільнено з міністерства в 2016 році "за недоліки в діяльності", і він тепер не представляє ні міністерство, ні будь-який інший державний орган.

Раніше Вагабзаде був послом Азербайджану в Білорусі, Молдові та Пакистані.

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