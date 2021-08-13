Щоб обійняти посаду глави РДА необхідний сертифікат про володіння українською мовою, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський доповнив перелік документів для пропозицій на посади голів районних державних адміністрацій копією сертифіката про володіння державною мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №360/2021, опублікованому на сайті Офісу Президента.

Зокрема, глава держави вніс зміни до Порядку підготовки пропозицій і попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій, затвердженого Указом Президента України від 4 серпня 2006 року №675.

Президент доповнив перелік необхідних документів при внесенні пропозицій щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій таким пунктом: "копія державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що підтверджує відповідний рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови".

Читайте також: Зеленський затвердив нову структуру Представництва президента в Криму

Крім того, президент розширив пункт із надання трудової книжки при пропозиціях щодо кандидатур для призначення на посади голів РДА. Раніше потрібна була копія трудової книжки (для військовослужбовців - послужний список). Тепер Глава держави вказав, що необхідно подати копію трудової книжки (за наявності), послужний список (для військовослужбовців) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.