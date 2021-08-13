Щоб обійняти посаду глави РДА необхідний сертифікат про володіння українською мовою, - указ Зеленського
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №360/2021, опублікованому на сайті Офісу Президента.
Зокрема, глава держави вніс зміни до Порядку підготовки пропозицій і попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій, затвердженого Указом Президента України від 4 серпня 2006 року №675.
Президент доповнив перелік необхідних документів при внесенні пропозицій щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій таким пунктом: "копія державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що підтверджує відповідний рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови".
Крім того, президент розширив пункт із надання трудової книжки при пропозиціях щодо кандидатур для призначення на посади голів РДА. Раніше потрібна була копія трудової книжки (для військовослужбовців - послужний список). Тепер Глава держави вказав, що необхідно подати копію трудової книжки (за наявності), послужний список (для військовослужбовців) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.