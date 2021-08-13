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Інструктори Нацгвардії США провели для військовослужбовців ЗСУ тренінг з експлуатації автомобілів HMMWV. ФОТОрепортаж

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Упродовж тижня на базі однієї з військових частин автотехнічного забезпечення Сил логістики ЗСУ проходили курси підготовки фахівців технічного обслуговування і водіїв автомобілів HMMWV за участю представників Національної гвардії США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Інструктори Нацгвардії США провели для військовослужбовців ЗСУ тренінг з експлуатації автомобілів HMMWV 01

Водії, інструктори і техніки підрозділів з питань експлуатації, технічного обслуговування автомобілів HMMWV ознайомилися з сучасними приладами діагностики, обслуговування і ремонту цих машин, розробкою програми управління, організацією технічного обслуговування і програмами підготовки водіїв.

Інструктори Нацгвардії США провели для військовослужбовців ЗСУ тренінг з експлуатації автомобілів HMMWV 02

Крім цього, спільно з американськими колегами були проведені заняття з практичного водіння автомобілів у денний ​​і в нічний час.

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Інструктори Нацгвардії США провели для військовослужбовців ЗСУ тренінг з експлуатації автомобілів HMMWV 03

"Під час проведення курсів військовослужбовці, крім набуття практичних навичок, обмінялися досвідом з питань експлуатації, ремонту, обслуговування та практичного водіння автомобілів HMMWV з урахуванням застосування їх в бойових умовах", - сказано в повідомленні.

Інструктори Нацгвардії США провели для військовослужбовців ЗСУ тренінг з експлуатації автомобілів HMMWV 04

Після закінчення курсів військовослужбовці отримали відповідні сертифікати.

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Ще б Головнокомандуючого, а не кловуна.
  • дмитрий иванов 527db324
    Ага, и к этим курсам ещё бы самих Хаммеров штук 500, в том числе и бронированных, не помешало бы Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV - Цензор.НЕТ 4509
  • дмитрий иванов 527db324
    Куда нам до Афганистана? Там голожопая средневековая дичь скоро вооружена будет лучше нас и транспорта иметь в разы больше. Сколько лярдов было вбухано за последние 20 лет и такой позорный результат ныне, тупо сдаются талибам целыми подразделениями и городами. Это к вопросу приоритетов США по безопасности
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