Інструктори Нацгвардії США провели для військовослужбовців ЗСУ тренінг з експлуатації автомобілів HMMWV. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Водії, інструктори і техніки підрозділів з питань експлуатації, технічного обслуговування автомобілів HMMWV ознайомилися з сучасними приладами діагностики, обслуговування і ремонту цих машин, розробкою програми управління, організацією технічного обслуговування і програмами підготовки водіїв.
Крім цього, спільно з американськими колегами були проведені заняття з практичного водіння автомобілів у денний і в нічний час.
"Під час проведення курсів військовослужбовці, крім набуття практичних навичок, обмінялися досвідом з питань експлуатації, ремонту, обслуговування та практичного водіння автомобілів HMMWV з урахуванням застосування їх в бойових умовах", - сказано в повідомленні.
Після закінчення курсів військовослужбовці отримали відповідні сертифікати.