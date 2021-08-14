Польща продасть Україні 650 тис. доз вакцини AstraZeneca в серпні

У серпні Україна отримає від Польщі першу партію вакцини проти COVID-19 фірми AstraZeneca в кількості 650 тис. доз. Загалом же очікується надходження від польського уряду 1,2 млн вакцин AstraZeneca.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Ми вчора розмовляли з послом України в Польщі, який висловив велику зацікавленість вакцинами. В Україні досі не вистачає вакцин, і там є більше охочих вакцинуватися, ніж доступних вакцин. Хочемо направити в Україну вакцини, які зберігаються на складі", - сказав заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Фарба.

Заступник міністра зазначив, що Польща Україні ці вакцини продасть.

Фарба додав, що приймаючи рішення про перепродаж вакцин, необхідно думати перш за все про те, щоб препарати не зіпсувалися.

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