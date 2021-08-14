Новини

Білорусь в ООН скаржиться на санкції

6 88664
Білорусь в ООН скаржиться на санкції
Національний координатор з досягнення Цілей сталого розвитку, заступник голови Ради республіки Національних зборів Білорусі Анатолій Ісаченко направив у Генеральну асамблею ООН заяву, в якій поскаржився на західні санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Ради республіки Національних зборів Білорусі.

Заява направлена ​​"за фактом економічного і політичного тиску на Білорусь". Документ закликає організацію вплинути на ініціаторів санкцій проти Мінська.

За словами Ісаченка, Білорусь зіткнулася "з нахабним та зухвалим викликом, кинутим суверенній, демократичній і миролюбній державі, кожному її громадянину".

"Односторонні обмежувальні заходи у вигляді недопущення вироблених у Білорусі товарів на європейський ринок, заборони західних держав на перельоти білоруських перевізників над своєю територією, ескалація міграційної кризи на білорусько-литовському кордоні зараз набувають катастрофічної перспективи. Подібна бездумна політика щодо нашої країни серйозно зачіпає інтереси не тільки білоруських громадян. На адресу Євросоюзу спрямовані сотні звернень білоруських трудових колективів із закликом припинити неправомірний тиск. Однак численні прохання трудящих ігноруються", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з нелегалами на кордоні з Білоруссю стабілізувалася, - МВС Литви

Він закликав Генасамблею ООН засудити "грубе втручання у внутрішні справи Білорусі" з боку іноземних держав і вжити заходів щодо недопущення використання "односторонніх примусових обмежень щодо суверенної держави".

Топ коментарі

  • fresh guacamole
    Почему не в Спортлото?
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    ага
    - помню до самого 2014-года основные мудрости этого мудрого нарида
    - да кто на нас нападет? - да кому мы нужны?
    трактор едет дыр-дыр-дыр мы за мир!
  • Vovcheg Zak
    Недавно Третьою Світовою погрожував європейським нехристям, вже соплі розпустив. Калгоспнік такий же душевнобальной, як і його кремльовський хазяїн
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини