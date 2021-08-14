Байден недооцінив російський фактор, - експосол США в Києві Тейлор про "Північний потік-2"
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ, про це дипломат розповів "РИА Новости".
"На мій погляд, це рішення мало враховувати наслідки російського важеля і здатності Росії впливати на Україну і Європу завдяки "Північному потоку - 2", - сказав дипломат. - Але я підозрюю, що всередині адміністрації Байдена йшли в першу чергу дебати щодо впливу газопроводу на американо-німецькі відносини. Думаю, що там менше уваги приділяли російському чиннику, а більше - американо-німецькому", - розповів Тейлор.
За його словами, адміністрації Байдена при розгляді цієї проблеми варто було б враховувати наслідки російського важеля, а також здатності Москви впливати на Київ і Європу завдяки газопроводу. Дипломат пояснив, що у Вашингтоні, швидше за все, в першу чергу йшли дебати про вплив проекту на германо-американські відносини. При цьому більше уваги необхідно було приділити саме посиленню Росії, підкреслив екс-посол.
Також дипломат засумнівався в тому, що в американській адміністрації можуть бути радники або посадові особи з проросійськими поглядами.