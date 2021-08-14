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Байден недооцінив російський фактор, - експосол США в Києві Тейлор про "Північний потік-2"

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Байден недооцінив російський фактор, - експосол США в Києві Тейлор про "Північний потік-2"
Експосол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що президент США Джо Байден недооцінив російський фактор у питанні "Північного потоку-2", поставивши на перше місце німецько-американські відносини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ, про це дипломат розповів "РИА Новости".

"На мій погляд, це рішення мало враховувати наслідки російського важеля і здатності Росії впливати на Україну і Європу завдяки "Північному потоку - 2", - сказав дипломат. - Але я підозрюю, що всередині адміністрації Байдена йшли в першу чергу дебати щодо впливу газопроводу на американо-німецькі відносини. Думаю, що там менше уваги приділяли російському чиннику, а більше - американо-німецькому", - розповів Тейлор.

За його словами, адміністрації Байдена при розгляді цієї проблеми варто було б враховувати наслідки російського важеля, а також здатності Москви впливати на Київ і Європу завдяки газопроводу. Дипломат пояснив, що у Вашингтоні, швидше за все, в першу чергу йшли дебати про вплив проекту на германо-американські відносини. При цьому більше уваги необхідно було приділити саме посиленню Росії, підкреслив екс-посол.

Також дипломат засумнівався в тому, що в американській адміністрації можуть бути радники або посадові особи з проросійськими поглядами.

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Топ коментарі

  • Simon B
    Старый маразматик пару дней назад бродил по лужайке Белого Дома - не мог найти вход .
    А этот говорит-- просчитался с Россией.
    Было бы смешно, если бы не было так печально.
  • Simon B
    Выбрали не его.
    И Вы это знаете тоже.
    Ничего. Избавимся от этого несчастья.
  • Гранд Идальго
    А шо той Тейлор хочет от старого пердуна-маразматика? Нету комочков в манной кашке - Байдену уже хорошо. Недавно журналюге поддакнул, шо Путин убийца - пришлось Вован Вованычу жопу вылизывать. Кого волнует какой-то непонятный и далёкий российский, мать его, фактор, когда в собственной жопе полная разруха от геморроя и каждый поход на толчёк хуже атомной войны.
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