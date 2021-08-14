За минулу добу поранено 2 воїнів, найманці РФ двічі порушували режим "тиші". У напрямку Південного били зі 122-мм артилерії, - ООС

За минулу добу, 13 серпня, російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ранкове зведення штабу ООС, опубліковане пресслужбою Міноборони.

Підкреслюється, що біля Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У напрямку Південного російські найманці застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го і 82-го калібрів.

Також читайте: Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарного вантажу. ФОТО

"В результаті ворожих обстрілів двоє воїнів дістали осколкові поранення. Воїни в лікувальному закладі. Стан здоров'я одного пораненого - середньої тяжкості, іншого - задовільний", - випливає з повідомлення.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали у відповідь вогонь.

Крім цього, підкреслюється, що станом на 7 ранку 14 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.