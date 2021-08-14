Росія і Китай неодноразово поширювали фейки про COVID-19, - міністерство внутрішньої безпеки США

США звинуватили Росію і Китай в поширенні фейків про COVID-19. Таким чином, на їхню думку, вони "підігрівали" пов'язані з пандемією конспірологічні теорії.