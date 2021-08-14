Новини • Коронавірус і карантин

Росія і Китай неодноразово поширювали фейки про COVID-19, - міністерство внутрішньої безпеки США

3 64516
Росія і Китай неодноразово поширювали фейки про COVID-19, - міністерство внутрішньої безпеки США
США звинуватили Росію і Китай в поширенні фейків про COVID-19. Таким чином, на їхню думку, вони "підігрівали" пов'язані з пандемією конспірологічні теорії.

Про це повідомила пресслужба міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За заявою американського міністерства, противники США активізували спроби залякати суспільство.

"Наприклад, російські, китайські та іранські ЗМІ, пов'язані з урядом, неодноразово посилювали теорії змови щодо походження COVID-19 і ефективності вакцин", - наголошується в повідомленні.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 1 353 нові випадки зараження, 791 людина одужала

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Super Gut
    Какое ужасное совпадение! зебилы - самые ярые антивакцинаторы здесь на сайте. Походу зебилы и кацапы - пишут коменты из одной методички
  • Vyacheslav Nesterov
    да что там говорить - здесь на цензоре есть активные рупоры кремля и российской пропаганды, с утра до вечера строчат фейки, бред... Удивительным образом их никто не трогает!
  • VOLVO XC 70
    ну зачем так огульно всех кто задумывается о целесообразности эффективности вакцины в частности штамм Дельта послал в нокаут все вакцины..в большей и меньшей степени также быстрота вакцин без длительного 4-5 летнего наблюдения за вакцинированными какие последствия принесут вакцины ОРГАНИЗМУ ЧЕЛОВЕК через 3 года 5 лет 7 лет и 10 и далее никто не знает понимаю есть паника есть страх есть экономика есть политика и есть бизнес и есть наши с вами здоровье и жизнь которые у политиков и корпораций монстров ничего не по сути не знают и не стоя в финансовом плане мы с вами наши смерти и инвалидности в результате опасности вакцин идут как ПОБОЧНЫЙ ожидаемый ущерб... и все... и не надо вешать ярлыки анти или за вакцину..пора от массового психоза переходит к здравомыслию и объективности пока Ковид побеждает на всех фронтах и мы несем и человеческие потери и финансовые КПД вакцин пока ничтожно мало в соттношении к затратам и РАСПИЛУ кому и война мать родна и пандемия также...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини