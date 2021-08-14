Росія і Китай неодноразово поширювали фейки про COVID-19, - міністерство внутрішньої безпеки США
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США звинуватили Росію і Китай в поширенні фейків про COVID-19. Таким чином, на їхню думку, вони "підігрівали" пов'язані з пандемією конспірологічні теорії.
Про це повідомила пресслужба міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За заявою американського міністерства, противники США активізували спроби залякати суспільство.
"Наприклад, російські, китайські та іранські ЗМІ, пов'язані з урядом, неодноразово посилювали теорії змови щодо походження COVID-19 і ефективності вакцин", - наголошується в повідомленні.