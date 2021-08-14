Минулої доби в Україні вакцинували від коронавірусу 161 792 людини, загалом - 4 644 649, - МОЗ
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За минулу добу, 13 серпня, 161 792 людини були вакциновані від COVID-19 в Україні. Одну дозу отримали 106 206 осіб, повністю імунізовані - 55 586 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Протягом доби працювали 926 мобільних бригад 2 879 пунктів щеплення, 335 центрів вакцинації", - випливає з повідомлення.
Також уточнюється, що з початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 644 649 осіб, з них отримали одну дозу - 4 644 647 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 688 903 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).
"Всього проведено 7 333 550 щеплень", - резюмували в МОЗ.