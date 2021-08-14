Липень 2021 року - найспекотніший місяць у світовій історії, - дослідження
Про це свідчать дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зазвичай липень - найтепліший місяць у світі, але липень 2021 року перевершив сам себе і став найспекотнішим місяцем із коли-небудь зареєстрованих. Цей новий рекорд став доповненням на тривожному і руйнівному шляху, яким супроводжується в світі зміна клімату", - цитують ЗМІ представника управління Ріка Спінрада.
"Наразі перше місце - найгірше", - пояснив експерт.
За даними управління, сукупна температура поверхні суші і океану цього липня в усьому світі була на 1,67 градус Цельсія вище середнього показника ХХ століття. При цьому реєстрація спостережень почалася 142 роки тому.
Попередній рекорд був встановлений у 2016 році і був нижче нового рекорду на 0,02 градуса.
В Азії був зареєстрований найспекотніший липень в історії, який перевищив попередній рекорд, встановлений у 2010 році.
У Європі був зафіксований другий найбільш спекотний липень в історії: температурний показник встановився на рівні липня 2010 року, проте не побив середню температуру липня 2018 року.
У Північній Америці, Південній Америці, Африці і Океанії липень 2021 року ввійшов у десятку найтепліших липнів за історію.