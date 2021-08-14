Милованов порушив закон, не повідомивши про конфлікт інтересів на відборі глави БЕБ. Рішення комісії про недопуск Данилюка потрібно скасувати, - юркомпанія "Міллер"

29 липня 2021 року комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) своїм рішення не допустила до участі у відборі Олександра Данилюка — колишнього міністра фінансів України та колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Головою комісії є Тимофій Милованов, який порушив закон — не повідомив про наявний у нього конфлікт інтересів. У зв’язку з цим рішення комісії не може вважатися законним.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер", інформує Цензор.НЕТ.

Компанія "Міллер" представляє інтереси Олександра Данилюка, який, за твердженням компанії, був незаконно відсторонений від участі в конкурсі на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки.

"Тимофій Милованов неодноразово заявляв про свою прихильність принципам законності і порядку встановлених процедур. Саме з цих міркувань комісія під його головуванням не допустила до участі одного з претендентів. Відповідно, звертаємо увагу компетентних органів на порушення з боку самого голови конкурсної комісії. Тимофій Милованов публічно стверджував про те, що має тривалі і дружні відносини з Олександром Данилюком (приклади - відеозапис телеефіру з 1:47:58 по 1:48:07, повідомлення Тимофія Милованова). Тому при розгляді участі Олександра Данилюка в конкурсі на посаду керівника БЕБ, пан Милованов повинен був повідомити Національне агентство з попередження корупції про наявність конфлікту інтересів не пізніше наступного робочого дня (!) з моменту, коли дізнався про такий конфлікт - згідно зі ст. 28 Закону України "про запобігання корупції", - відзначають в компанії.

При цьому підкреслюється, що навпаки, Тимофій Милованов особисто був присутній при розгляді комісією питання допуску до участі в конкурсі Олександра Данилюка.

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"Такі дії голови конкурсної комісії не можна вважати ні законними, ні етичними", - акцентують увагу юристи.

"Сьогодні ми заявили до НАЗК та до Департаменту стратегічних комунікацій Національної поліції України із вимогою здійснення перевірки та складення протоколу про адміністративне правопорушення на Тимофія Милованова. Також ми звернулись до Офісу генерального прокурора з вимогою: 1. Здійснити перевірку вказаної інформації та вжити заходів, відповідно до вимог чинного законодавства України в межах наданих повноважень. 2. За наявності підстав, ініціювати перед НАЗК питання стосовно притягнення Тимофія Милованова до адміністративної відповідальності", - заявили в компанії.

Крім цього, зазначається, що рішення комісії з проведення конкурсу, прийняті з порушенням вимог Закону України "Про запобігання корупції" (а саме - неповідомлення про конфлікт інтересів), підлягають скасуванню.

"У разі відсутності реакції з боку компетентних органів, суспільство відчуватиме брак довіри до майбутнього першого директора єдиного органу, який буде боротися в Україні з економічними (фінансовими) злочинами проти держави, що не може вважатись державним інтересом", - переконані в юридичній компанії.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США. Глава цієї комісії - Милованов.

У коментарях до ситуації Милованов назвав Данилюка "неадекватним".